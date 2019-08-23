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مفوضية حقوق الانسان: المخدرات تهدد الثروة البشرية في البصرة


مفوضية حقوق الانسان: المخدرات تهدد الثروة البشرية في البصرة
2019/08/23 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد 

طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية بالعمل الفوري، لإنه...

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