2019/08/23 | 22:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية بالعمل الفوري، لإنه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفوضية حقوق الانسان: المخدرات تهدد الثروة البشرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، اليوم الجمعة، الحكومة المركزية بالعمل الفوري، لإنه...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مفوضية حقوق الانسان: المخدرات تهدد الثروة البشرية في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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