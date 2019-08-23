2019/08/23 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، على استمرار المسيرات كأداة وطنية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان.وتوجهت الهيئة في بيان لها في ختام الجمعة 71 لمسيرات العودة وكسر الحصار جمعة (لبيك يا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة مسيرات العودة تدعو للمشاركة في جمعة الوفاء للشهداء النعيم نيوز.

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