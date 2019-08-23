محافظ البنك المركزي الايراني: قيمة العملة الوطنية ارتفعت 40%

2019/08/23 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت قيمة العملة الوطنية الايرانية بنسبة 40% خلال الاشهر الثمانية الماضية، حسب ما أفاد محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي.

جاء ذلك خلال حوار

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