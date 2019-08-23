نصاب يتسبب بهدم 3 مدارس

2019/08/23 | 22:32

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تعرضت مديرية التربية في محافظة قنا جنوبي مصر لعملية نصب محكمة، تسببت في هدم 3 مدارس ابتدائية، حيث سيواجه الطلاب مصيراً مجهولاً على أبواب العام

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