2019/08/23 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تعرضت مديرية التربية في محافظة قنا جنوبي مصر لعملية نصب محكمة، تسببت في هدم 3 مدارس ابتدائية، حيث سيواجه الطلاب مصيراً مجهولاً على أبواب العام
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصاب يتسبب بهدم 3 مدارس) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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