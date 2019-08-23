دراجة مفخخة توقع عدد من الضحايا في المسيب

2019/08/23 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]ارتفع عدد ضحايا انفجار دراجة مفخخة في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل مساء اليوم الجمعة.

وذكر مصدر أمنيفي تصريح صحفي ان "دراجة مفخخة انفجرت وضعت قرب محلات لبيع الملابس والعطور في سوق المسيب وأدى الانفجار الى جرح 6 من المدنيين".وأشار الى "وقوع أضرار كبيرة في المحلات التجارية".

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