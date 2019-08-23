العراق يؤكد موقفه الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة

2019/08/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ترجمة/ انيس الصفار

حددت الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلسا الوزراء والنواب، موقف العراق الرسمي من تفجيرات مخازن للأسلحة وقعت مؤخراً في بغداد وصلاح الدين، مؤكدة أهمية الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض لمبدأ الحرب بالوكالة، وشددت على ضرورة أن يكون "أي قرار أمني وعسكري أو تصريح بهذا الشأن منوطاً بالقائد العام للقوات المسلحة فقط حسب السياقات الدستورية"، وبينما أكد مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، على تطبيق قرار إلغاء الموافقات الخاصة بالطيران في الاجواء العراقية،

حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بإنهاء التعاقد معه في حال تكرر استهداف مواقع عسكرية في العراق.

في تلك الاثناء، قال مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى لصحيفة "نيويورك تايمز": إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية، في حين استهدفت قوات الحشد الشعبي، طائرة استطلاع فوق مقر اللواء 12 التابع للحشد في حزام العاصمة

بغداد.

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