تعميم آلية الاختبار الإلكتروني لإجازة السوق

2019/08/23 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

اعلنت مديرية المرور العامة انها ستعمم آلية اختبار الراغبين بالحصول على اجازة السوق الكترونيا بعد نجاح تجربتها بموقع التاجيات خلال الاشهر القليلة الماضية.



وقال مدير الاجازات في المديرية العميد الدكتور مؤيد خليل سلمان في تصريح خاص لـ"الصباح": ان المديرية وضمن سعيها لتذليل الصعوبات امام المواطنين، فقد قررت اجراء الاختبار المتعلق بالاشارات والعلامات المرورية للمتقدمين للحصول على اجازة السوق الكترونيا ومن خلال حاسبات الكترونية اعدت لهذا الغرض.

وذكر ان مديريته خصصت موقعي التاجيات والحسينية ببغداد لمنح اجازة السوق للمواطنين الراغبين بالحصول عليها لاول مرة ضمن المشروع الوطني والموازي، بينما خصصت موقعا مماثلا في كل محافظة من محافظات البلاد.

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