مركز متخصص بعلاج السرطان في البصرة

2019/08/23 | 22:36

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بغداد / الصباح

وقعت شركة نفط البصرة عقدا لانشاء مركز الطب النووي المتخصص بالكشف المبكر عن امراض السرطان في مستشفى الصدر التعليمي ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية، بينما استقطبت ادارة المحافظة اطباء اوروبيين لعلاج المرضى في المستشفيات.

وقال مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار في تصريح صحفي: ان انشاء مركز الطب النووي المتخصص بالكشف المبكر عن الامراض السرطانية في مستشفى الصدر التعليمي يأتي ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية، وسيتم بالتعاون مع شركة (ENI) الايطالية المشغلة لحقل الزبير النفطي.

واضاف ان الشركة تحرص على صرف مبالغ المنافع الاجتماعية لتوفير الخدمات الاساسية في مختلف القطاعات لاهالي المحافظة.

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