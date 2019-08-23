2019/08/23 | 22:37

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مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة یدعو الحكومة لانهاء ظاهرة المخدرات !

الجمعة

23

أب

2019 :

10:15 pm

19

مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة واذ يثمن عظيم التضحيات

التي يقدمها رجال امن جادوا بحياتهم شهادة وجروحا من أجل

أن يكون غد أجمل لبصرة بلا مخدرات ويعزي ذويهم واقرانهم...يطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرةالحكومة المركزية بالعمل الفوريالجاد والسريع لانهاء ظاهرة المخدرات التي أصبحت تهدد بشكل كبير

السلم المجتمعي والثروة البشرية في البصرة ويدعو الى تشكيل خلية أزمة

مفتوحة لأنهاءها فعليا كما يطالب بتفعيل كامل لقانون مكافحة

المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لعام ٢٠١٧مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في البصرة٢٣ آب ٢٠١٩

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