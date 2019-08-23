الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في نينوى

2019/08/23 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت قيادة عمليات نينوى الحشد الشعبي، الجمعة، عملية أمنية واسعة لتعقب فلول داعش في المحافظة.وذكر موفدنا، ان العملية اشترك فيها اللواء ١٥ واللواء ٢٥ بالحشد والفوج الرابع وقوة من الاستخبارات والحركات التابعة لقيادة عمليات نينوى لتطهير مناطق واسعة من جزيرة الحضر.وأضاف ان قوات الحشد دمرت ثلاثة انفاق كان يستخدمها الإرهابيون للاختباء ضمن ...

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