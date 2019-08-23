النقل عودة 162 حافلة تنقل حجاج بيت الله الى ارض الوطن برا

2019/08/23 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الجمعة، عودة 162 حافلة تنقل حجاج بيت الله الى ارض الوطن برا.

وقال الوزير في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، ان “خطة نقل الحجيج تجري وفق انسيابية عالية وحسب التوقيتات المتفق

عليها بالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة كما ان المفارز الفنية للشركة العامة لنقل

المسافرين والوفود، احدى تشكيلات الوزارة اسهمت وبشكل كبير في نجاح عملية نقل

الحجيج خلال رحلة الذهاب والعودة بسلامة” .

واشار الوزير الى ان “عملية النقل برا تتواصل

لاعادة كل الحجاج العراقيين الى ارض الوطن والى جميع آلمحافظات خلال الساعات

والايام القليلة المقبلة لاتمام هذا الواجب” .

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