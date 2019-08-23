إرتفاع ضحايا انفجار دراجة مفخخة بالمسيب الى 40 مصاباً

2019/08/23 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية بإصابة 40 شخصا جراء انفجار دراجة نارية مفخخة، مساء الجمعة، في قضاء المسيب شمالي محافظة بابل.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي إن “دراجة نارية مفخخة استهدفت مجموعة من المدنيين في قضاء المسيب”.

وأضاف المصدر: “لم يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك قتلى في التفجير أم فقط مصابون”.

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