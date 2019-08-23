بالفيديو.. تركي يقتل طليقته أمام ابنتهما بمكان عام والضيحة تصرخ: لا أريد الموت

2019/08/23 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتشر مقطع فيديو لرجل تركي يقتل طليقته، اليوم الجمعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ضجة على المستويات الحكومية والشعبية ومنظمات حماية المرأة، خاصة وأن الجريمة وقعت أمام طلفتهما التي لم تتجاوز العاشرة من العمر.

وذكرت وسائل اعلام تركية، ان الجريمة أثارت صدمة في تركيا، اليوم الجمعة، بعد نشر تسجيل مصوّر لآخر لحظات الضحية وطفلتها التي تتوسّل إليها بألا تموت.

واوضحت وسائل الاعلام ان أمينة بولوت (38 عامًا)، قتلت يوم الأحد الماضي، على يد زوجها السابق الذي طعنها في عنقها بعد شجار وقع بينهما في مقهى في كيريكاليه وسط تركيا، على مرأى من ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات.

وسرعان ما انتشر شريط فيديو للحظات الأخيرة للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبات وسم "أمينة بولوت" الأكثر تداولًا على موقع "تويتر"، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ويُظهر التسجيل المصوّر الضحية تمسك برقبتها صارخة: "لا أريد أن أموت"، وإلى جانبها ابنتها التي تمسك بقميصها المضرج بالدماء وتتوسّل قائلة: "أرجوكِ أمي لا تموتي".

وأثار شريط الفيديو صدمة في تركيا، حيث طالب سياسيون ومشاهير كثيرون بمزيد من التدابير للحدّ من العنف الذي تقاسيه النساء.

وأشارت الحكومة التركية، إلى أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق بمقتل أمينة بولوت، وأنها ستبذل ما بوسعها لإنزال أشدّ العقوبات بحقّ زوجها السابق.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: "ما نريده هو أن يلقى هذا القاتل أشدّ العقوبات".

وبرّر الأخير فعلته بالقول للمحققين، إن زوجته التي طلّقها العام 2015 أهانته، بحسب وسائل الإعلام.

أما الابنة التي لا تزال تحت وقع الصدمة، فهي تلقى متابعة من فريق من علماء النفس، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية.

وغالبا ما تتّهم جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدم بذل ما يكفي من جهود للتصدّي لجرائم القتل التي تطال النساء والعنف الذي يقاسينه.

وأحصت جمعية "سنقضي على جرائم قتل النساء" 214 جريمة قتل تعرّضت لها نساء في تركيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1164841532563890176&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fentertainment%2Flegal-cases%2F1936967

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