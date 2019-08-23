القبض على وافدة بنغلاديشية في المثنى

2019/08/23 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الجمعة، القاء القبض على وافدة بنغلاديشية مخالفة لشروط الإقامة في محافظة المثنى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "معلومات أولية دقيقة وردت إلى مفتيشية الداخلية، تفيد بوجود عاملة بنغلادشية تعمل في أحد الدور السكنية بحي الجمهوري وسط مدينة السماوة، خلافا لشروط الإقامة".

وبينت انه "تم تشكيل فريق عمل من قبل مكتب المفتش العام ومديرية الاستخبارات وجهاز المخابرات ومديرية الاقامة ومركز شرطة الحي الجمهوري، وتم القاء القبض عليها واتخذت الاجراءات القانونية بحقها".

واشارت الى ان "مديرية الأحوال المدنية والجوازات والاقامة في المثنى لديها حملات للتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لمتابعة العاملين في الفنادق والمطاعم والكافيهات لتنفيذ توجيهات وزارة الداخلية ".

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