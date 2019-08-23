إنطلاق مهرجان الشبيبة الأول لكنائس أبرشية دير مار متي

2019/08/23 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل برعاية نيافة الحبر الجليل مار طيمثاوس موسى الشماني راعي ابرشية دير مار متى وتحت شعار ( يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي ) اقامت شبيبة كنيسة برطلي اليوم الاول لمهرجان الشبيبة السنوي لكنائس ابرشية دير مار متى بحضور اصحاب النيافة مار غريغوريوس صليبا شمعون المستشار البطريركي ومار نيقوديموس …

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