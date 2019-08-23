2019/08/23 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: خليل بوكو كشف ناجٍ ايزيدي من الإبادة الجماعية الايزيدية عن تعرض العديد من الايزيديات المختطفات، من قبل عوائل تنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول في مدينة الحسكة السورية، إلى الضرب والتهديد بالقتل ومحاولة لقتل بعض منهن أثناء محاولة الكشف عن هويتهن للجهات الأمنية في المخيم من الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية.“خيري …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجِ من الإبادة الايزيدية يكشف ل “ايزيدي 24” ما يجري في مخيم الهول لعوائل الدواعش) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناجِ من الإبادة الايزيدية يكشف ل “ايزيدي 24” ما يجري في مخيم الهول لعوائل الدواعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).