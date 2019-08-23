2019/08/23 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوزع الفاعلون الرئيسون في العلاقات الدولية المعاصرة كالآتي: “الدولة” التي تعتبر أقدمهم، المنظمات الدولية (حكومية وغير حكومية)، والشركات المتعددة الجنسيات، وبعض الأشخاص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركات المتعددة الجنسيات… هل تقود العالم؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركات المتعددة الجنسيات… هل تقود العالم؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).