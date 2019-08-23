شمال سوريا.. تعقيدات الحسابات التركية في اتفاقياتها مع أميركا وروسيا

2019/08/23 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمال سوريا تلك الرقعة الممتلئة بالقوى الإقليمية والدولية التي تحاول كسب الجولات الأخيرة من النزال، في ظل أهميتها الكبيرة لتركيا لأسباب جغرافية

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