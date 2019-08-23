اجتماع اتحاد الكرة مع كاتانيتش مازال مستمراً بالرغم من تجديد العقد

2019/08/23 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماعاتحادالكرةمعكاتانيتشمازالمستمراًبالرغممنتجديدالعقد

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