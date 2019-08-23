تحديد مصير كاتانيش مع المنتخب الوطني

2019/08/23 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد اتحاد الكرة، مصير مدرب المنتخب الوطني، كاتانيتش.

وذكر مصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "اجتماع الاتحاد مع المدرب السلوفيني، انتهى مساء اليوم بالاتفاق بين الاتحاد وكاتانيش الذي سيقود رسمياً المنتخب بتصفيات كأس العالم".ولاقى اتحاد الكرة موجه من الانتقادات بعد الإعلان عن رغبته بعدم تجديد العقد مع كاتانيتش على خلفية خسارة نهائي بطولة غرب آسيا في العراق أمام المنتخب البحريني، مما أجبر الاتحاد على التراجع عن قراره وحدد موعدا لمفاوضة المدرب السلوفيني من أجل الاتفاق على تجديد عقده.انتهى

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