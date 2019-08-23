كاتانيتش يوافق على شروط الاتحاد ويبقى مدرباً لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم

2019/08/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اتحاد كرة القدم تجديد عقده مع المدرب ستريشكو كاتانيتش لتصفيات كأس العالم

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