لمن قالـــت إليســا (إلتزم الأدب)؟

2019/08/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإعلان الفنانة اللبنانية إليسا أن ألبومها

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