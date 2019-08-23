2019/08/23 | 23:00

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بوشاية من المعتقل زعيم المافيا (حجي حمزة) اعتقال 140 شخصاً بينهم ضباط و20 امرأة من صالات الروليت

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تاريخ النشر

23/08/2019 10:24 PM

المشرق – خاص:نفذتِ القوات الامنية العراقية ليلة الخميس- الجمعة حملة مداهمة انتهت باعتقال عشرات الضباط العراقيين، فيما أعلنت مفتشية الداخلية إغلاق صالات روليت وقمار، واعتقال العشرات من مرتاديها بينهم 20 امراة أجنبية في العاصمة بغداد، فيما كشف مصدر مطلع ان العملية تمت وفق معلومات ادلى بها المعتقل "حجي حمزة" عن تواجد ضباط يعمدون الى الابتزاز اضافة الى توافدهم على هكذا حفلات.



فقد أعلنت مفتشية الداخلية امس الجمعة، إغلاق صالات روليت وقمار، واعتقال العشرات من مرتاديها بينهم 20 امراة أجنبية في العاصمة بغداد.



وذكر مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أن "مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، ألقت القبض على ١٤٠ شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم ٢٠ سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبين في أجهزة أمنية مختلفة".



وأضاف البيان، أن "المفرزة الخاصة بالمفتش العام اغلقت بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد"، لافتاً إلى ان "المفرزة التفتيشية الخاصة نظمت محضر ضبط أصوليا بآلات وأدوات القمار المستخدمة في لعبة القمار والروليت في أحد قاعات الفندق".



على الصعيد ذاته ابلغ مصدر امني ان العملية تمت وفق معلومات ادلى بها المعتقل "حجي حمزة" عن تواجد ضباط يعمدون الى الابتزاز اضافة الى توافدهم على هكذا حفلات.



وكان رئيس لجنة الامن والدفاع في البرلمان للدورة السابقة حاكم الزاملي، قد دعا الى وضع ضوابط عمل لقاعات الروليت، فيما أكد ان تلك القاعات مازالت تعمل حتى الساعة برغم الحديث عن حصول عمليات غسيل اموال فيها.



وقال الزاملي إن "قاعات الروليت ما زالت مفتوحة لغاية الساعة وتمارس عملها"، مبينا انه "اذا كان هناك مبرر لبقائها، فيجب ان يتم تحديد اماكنها وتحدد لوائح العمل بها ولا تستخدم فيها الأموال"، مضيفا ان "النظام الذي كان معمولا به قبل 2003، بقاعات الروليت هو (الفيشة)، حيث كانت تعطى للفائز ويستلم النقود من البنك المركزي العراقي، والاموال التي يتم القمار بها هي مبالغ محددة جداً، أما الآن فالاموال بمئات الملايين من الدولارات، وهذه عمليات غسيل اموال واضحة".



وكشف الزاملي عن وجود 10 صالات للعبة الروليت في فنادق بغداد، مؤكدا انها وسيلة لغسيل الاموال ونقلها الى الخارج، واشار الى ان لجنة امنية رفعت تقريرها بخصوص هذه الصالات الى الحكومة منذ ستة اشهر، ولم تقم بغلقها.



وقال الزاملي إن "لعبة الروليت عبارة عن عملية غسيل اموال للاشخاص الفاسدين والسراق، اذ يقومون عن طريقها باخراج اموالهم المسروقة الى خارج البلد باعتبار ان هذه اللعبة معترف بها دوليا".



وتابع الزاملي، أنه "يوجد في هذه الفنادق خبراء اجانب من روسيا وقبرص وتركيا ولبنان للقيام بإدارة لعبة الروليت مع عدد من الزبائن، ويقومون بدفع مبلغ مليوني دولار بالسنة الواحدة لكل فندق".



وأعلنت القوات الأمنية، مؤخرا اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حجي حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.



وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.



يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.



وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.



ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.

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