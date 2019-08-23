عادل عبد المهدي للجنة التربية النيابية: رشحوا وزيرا للتربية

2019/08/23 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدَ عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، امس الجمعة، ان رئيس الوزراء اوكل مهمة

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