اتهام جديد للسجائر الإلكترونية

2019/08/23 | 23:02

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ذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، أنه تم تسجيل 153 حالة لأمراض شديدة في الرئة مرتبطة بالسجائر الإلكترونية، في مناطق متفرقة من

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