بقيادة الذهب والين..المستثمرون يندفعون نحو الأصول الآمنة

2019/08/23 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكالب المستثمرون حول العالم على الأصول الآمنة خلال تعاملات، اليوم الجمعة، بعد الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين بالعالم.



وشهدت الأصول التي تحتوي على عنصر أمان

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