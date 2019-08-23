الانواء الجوية :طقس مرهق خلال الاسبوع المقبل

2019/08/23 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تشير التوقعات الجوية، الجمعة، الى ارتفاع درجات الحرارة بصورة تدريجية خلال الاسبوع المقبل واقترابه من 50 درجة مئوية.

وذكر المتنبىء الجوي صادق عطية في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، ان " من المتوقع ان تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا خلال الأسبوع المقبل في العراق ومحيطه بسبب تأثرنا بمرتفع جوي شبه مداري في الطبقات العليا".واضاف، ان "درجات الحرارة خلال الأسبوع ستكون أعلى من معدلاتها والأجواء حارة بشكل عام وستقترب من الـ 50 مئوية في الجنوب" .واوضح، ان "الاجواء ستكون رطبة احيانا ومرهقة في مدن الجنوب [ البصرة وميسان] اعتبارا من يوم السبت، بسبب سكون الرياح وتحولها للاتجاه الجنوبي الغربي".واشار الى ان "باقي المدن تشهد تقلبات في اتجاه الرياح، وستظهر سحب متوسطة الارتفاع في مدن الجنوب خلال فترات" .

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