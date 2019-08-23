الحصيلة الرسمية لتفجير المسيب

2019/08/23 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]أعلنت دائرة صحة بابل، عدد ضحايا انفجار سوق قضاء المسيب شمالي المحافظة مساء اليوم الجمعة.

وذكر بيان للدائرة ان "39 مواطناً أدخلوا المستشفى جراء إنفجار المسيب".وكانت دراجة مفخخة انفجرت مساء اليوم قرب محلات العطور والملابس في سوق المسيب شمال بابل أسفرت عن إصابة عشرات المدنيين ووقوع اضرار مادية كبيرة.

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