طريقة للحد من الحرائق في مناجم التعدين

2019/08/23 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تحتوي مخلفات التعدين المستخرجة من سطح مناجم التعدين على بقايا مادة الفحم، وبالتالي من خلال التفاعل مع الهواء تبدأ بالاحتراق.في هذا السياق اقترح علماء الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية “ميسيس” طريقة للحد من عدد الاحتراق التلقائي لمخلفات الفحم، من خلال وضعها في موقع صحيح.وهذا ما من شأنه أن يساعد على تحسين الوضع البيئي […]

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