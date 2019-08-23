2019/08/23 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /خطوة برس اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني سريتشكو كاتانيتش لعام آخر.واجتمع الاتحاد العراقي لكرة القدم مع كاتانيتش ووكيل اعماله بهروز دزهبود في احد فنادق مدينة اربيل ، من اجل بحث تجديد عقد المدرب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



كاتانيش باق مع الاسود وكالة خطوة برس.

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