تفجير 75 أسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخاً بوزن نصف طن للواحد في ديالى

2019/08/23 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… تمكنت مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي، الجمعة، من تفجير 75 أسطوانة غاز مفخخة و20 صاروخا محلي الصنع تحت السيطرة في محافظة ديالى.وقال اعلام الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “مفرزة من خبراء مديرية مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تفجير 75 […]

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