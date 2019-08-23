اتحاد الكرة يعلن تفاصيل تجديد العقد مع كاتانيتش

2019/08/23 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن اتحاد الكرة، تفاصيل تجديد العقد مع مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش.

وقال اتحاد الكرة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "هناك تجارب في استدعاء اللاعبين وطرق اللعب وتم التركيز على الموضوع والمدرب لديه قناعة وان اللاعبين سيكون بعدد محدود" مشيراً الى ان "تجمع المنتخب سيكون في 30 آب في كربلاء او النجف".وأضاف "سيتم استدعاء 26 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني وناقشنا تفاصيل كثيرة ووصلنا لقناعات مشتركة" مؤكدا "صياغة العقد بشكل نهائي وتوقيعه غداً".وأوضح "لم يحصل اي تغيير في قيمة المدرب والمدرب المساعد موجود ولم نتفق على المستشار" مبينا ان "مدرب اللياقة يحتاج الى عقد ويكون من ضمن عقد المدرب ولا يوجد اي مبالغ اضافية".وأشار الى انه "سيكون هناك لقاء ودي مع البحرين" نافياً "إستقالة المدير الاداري للمنتخب الوطني {باسل كوركيس} وهو وموجود في الكادر التدريبي لما يمتلكه من خبرة متراكة".وبين ان "الهدف الأسمى هو تأهل المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم".انتهى

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