أي صابون أفضل للبشرة السائل أم الصلب؟

2019/08/23 | 23:26

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أي صابون أفضل الصلب أم السائل؟

تختلف خصائص الصابون الصلب عن خصائص الصابون السائل، إذ يعد الصلب منتجا طبيعيا.

تشير أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل الروسية أناستاسيا روماشكينا، إلى اختلاف التقنيات المستخدمة في إنتاج نوعين من الصابون (السائل والصلب)، واختلاف خصائصهما.



ووفقا لها، الصابون الصلب يعتبر منتجا طبيعيا، لأنه يصنع من مواد خام لا تحتوي على مواد حافظة ومكونات صناعية.



ويستخدم في إنتاجه ملح الصوديوم والدهون النباتية والحيوانية.



وتقول “الصابون الصلب لا يشكل خطورة على البشرة”.

وتضيف، ولكن في نفس الوقت، يسبب الصابون الصلب جفاف الجلد بسبب احتوائه على ملح الصوديوم.



كما أنه في نفس الوقت مضاد جيد للميكروبات.

أما الصابون السائل فيمكن أن ينتج بطرق مختلفة، وأن يحتوي على مواد صناعية.



لذلك تحذر الخبيرة وتقول، إذا كان الصابون السائل مصنوعا باستخدام كاتيونات، أي مواد صناعية، فإنه يسبب حساسية لدى أصحاب الجلد الحساس.

وتضيف أيضا “إذا كان الصابون السائل طبيعيا، فيكون مؤشر الحموضة рН فيه قريبا من الحيادي ولن يسبب جفاف الجلد.



ولكن إذا كان مصنوعا من تركيبات صناعية ويحتوي على مواد حافظة كثيرة فإنه قد يؤثر سلبا على حالة الجلد”.

المصدر: روسيا اليوم

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