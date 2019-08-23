مقتل مدني بسقوط قذيفة هاون شمال غرب بعقوبة

2019/08/23 | 23:29

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، بان مدنيا قتل بسقوط قذيفة هاون قرب قرية زراعية شمال غ...





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