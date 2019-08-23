مصدر: تفجير المسيب مجهول لغاية الآن والضحايا 39 جريحاً

2019/08/23 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع حصيلة التفجير الذي حدث في قضاء بمحافظة بابل الى 39 جريحاً، البعض منهم إصابته خطرة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "العبوة الناسفة التي انفجرت مساء اليوم، أمام محل لبيع الملابس في سوق بقضاء المسيب في محافظة بابل، تبين أنها أسفرت عن إصابة 39 شخصاً كانوا بالقرب من مكنا الانفجار وليس ستة أشخاص كما تم الإعلان عنه في وقت سابق".

وأضاف أن "الانفجار لم يُعرف لغاية الآن إذا ما كان بعبوة ناسفة كانت موضوعة تحت دراجة نارية أمام المحل، أم دراجة نارية مفخخة، لكن المؤكد أن المصابين 39 شخصاً".

وبحسب الصورة التي اطلعت عليها "الغد برس" المرفقة بالخبر، يبدو أن الانفجار أكبر من أن يكون بعبوة ناسفة.

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