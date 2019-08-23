د. أياد العنبر للعهد: لقاء وزير الخارجية بالقائم بالاعمال الأمريكي يمثل محاولة استعراضية من الحكومة

2019/08/23 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- تكرار القصف لمستودعات الأسلحة بعد قرار ضبط الأجواء العراقية يمثل رسالة خطيرة

- قضية وقف الاعتداءات يمثل موقفا عسكريا تقنيا إضافة الى تفعيل الاتفاقية الاستراتيجية

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