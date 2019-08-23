2019/08/23 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مجلة "شبيغل" الألمانية بأن وثائق مكتب المستشارة الألمانية تشير إلى أن الاقتصادي الألماني سيواجه ركودا في الربع الثالث من العام الحالي.



وحسب الوثيقة، فإنه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبيغل: الاقتصاد الألماني سيواجه ركودا في العام الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبيغل: الاقتصاد الألماني سيواجه ركودا في العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).