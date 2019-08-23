الشابندر يهاجم الحلبوسي والنجيفي بشأن قضية “جثث بابل ” المجهولة

2019/08/23 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

انتقد السياسي العراقي عزت الشابندر تعاطي رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف

القرار أسامة النجيفي مع قضية “جثث بابل” المجهولة.

وقال الشابندر في تغريدة عبر “تويتر” وهي

باللهجة العامية، تابعها “النور نيوز” إن “رئيس البرلمان العراقي

في تبسيطه لموضوع جثث ضحايا جُرف الصخر بعد شوي و يگول هاي جثث شيعة غدروا بهم

إرهابيي السُنّة”.

وأضاف أن “النجيفي في بيانه الأخير بعد شوي ويعلن

الجهاد السني المقدس ضد الشيعة “.

وأوضح أن “الأول لن يُسعِد وطنيي الشيعة و منصفيهم،

والثاني لن يُفلِح بكسب وطنيي السُنّة و منصفيهم”.

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