ماجد المهندس يجدد تعاونه مع الشاعر أنور المشيري بأغنية “سَجـّيت مع نفسي”

2019/08/23 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مجموعة من التعاونات والنجاحات المتعددة التي جمعتهما

بتاريخ/ 23 أغسطس 2019:

تعاون جديد يجتمع به “برنس الغناء العربي” الفنان ماجد المهندس، مع الشاعر الإماراتي أنور المشيري بأغنية جديدة تحمل عنوان “سَجـّيت مع نفسي” تصدى لتلحينها الفنان عصام كمال، وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو سيروس، ومكس وماستر المهندس جاسم محمد، وإشراف ومتابعة فائق حسن مدير أعمال المهندس.

هذا وسيتم طرح العمل اليوم من خلال قناة ماجد المهندس في موقع “اليوتيوب”، مع مونتاج خاص أعد خصيصاً للفيديو الذي سيحمل الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والتي قال فيها الشاعر في مقدمتها:

سَجـّيت مَعْ نفسي وقبـْل آتِنَـبـه

قِـدّام عيـنـي مَـرّت أيـام عمري

حزني وفَـْرحي والعِدى والأحبّـة

وما فِقْت إلاّ وإبتسامة في ثغري..

ويأتي هذا التعاون بين المهندس والشاعر المشيري بعد مجموعة من النجاحات الكبيرة التي تحققت بتعاونهما مثل الأغاني “تحبك روحي” و “أحبك موت” و “روحي بلقاك” و “يا ناس خلي” وأغنية “فرصة مجنونة” وغيرها من الأغنيات التي لاقت صدى كبير بين الجمهور، لما تحمل الكلمات من رؤية شعرية متنوعة المواضيع، وإحساس وصوت المهندس في ترجمة مشاعرها، وإيصالها للجمهور الخليجي والعربي.

ملاحظة: الصور المرفقة للفنان ماجد المهندس والشاعر أنور المشيري

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