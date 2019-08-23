رئيس اتحاد الكرة يكشف للفرات عن بنود سرية في تجديد عقد كاتانيتش

2019/08/23 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف رئيس اتحاد الكرة، عبد الخالق مسعود، عن بنود سرية في تجديد عقد المدرب ستريشكو كاتانيتش.

وقال مسعود في اتصال هاتفي لبرنامج {كوورة} مساء اليوم انه "تم الاتفاق على تجديد العقد الى تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أسيا".وأضاف ان "عقود الاتفاق سرية بطلب من الاتحاد العراقي باضافة بنود جديدة وتسمية مدرب مساعد للمدرب" نافياً "وجود مستشارين للمدرب".وأكد ان "المدرب كاتانيتش قبل بالشروط" مبينا ان "طول الاجتماع لتغيير الشروط ومناقشة التفاصيل".وقال مسعود انه "لا تخوف من الشرط الجزائي".وكان اتحاد الكرة، أعلن اليم تجديد عقده مع المدرب ستريشكو كاتانيتش لتصفيات كاس العالم بشروط والية جديدة مع الموافقة على تعيين مدرب مساعد محلي سيتم اختياره من لجنة المنتخبات لاحقا.انتهى

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