2019/08/24 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط قذائف هاون بأطراف مدينة بعقوبة

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