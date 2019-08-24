الأهلي المصري يدخل التاريخ بـ9 أهداف نظيفة

2019/08/24 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حقق الأهلي المصري فوزا تاريخيا على ضيفه المتواضع، فريق "اطلع برة" من جنوب السودان، بنتيجة 9-0، الجمعة، في إياب الدور التمهيدي من دوري

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