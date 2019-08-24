بالصور.. حريق في بستان بمحافظة واسط

2019/08/24 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن حريقا اندلع في حي المتنبي بواسط.

وقال المصدر في حديث، ان "حريقا اندلع في بستان بمنطقة حي المتنبي

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