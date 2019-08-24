الزوراء يواجه الرفاع البحريني اليوم

2019/08/24 | 00:12

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بغداد/ الصباح

يتطلع الزوراء الى تحقيق نتيجة جيدة امام الرفاع البحريني اليوم في الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة بغداد ضمن ختام الدور التمهيدي لبطولة الاندية العربية (كأس محمد السادس) بكرة القدم.

وتكبد النوارس خسارة كبيرة امام صاحب الارض والجمهور اتحاد طنجة المغربي قوامها ثلاثة اهداف من دون رد حملت توقيع سفيان شرف ومحمد العمراوي وصالح طاهر سعيد ، ابعدته بنسبة كبيرة عن المنافسة على بطاقة الترشح الى الادوار المتقدمة من المسابقة العربية ، لاسيما ان المتصدر فقط من يضمن التواجد في دور الـ 32.

وخاض ممثل كرتنا في الملحق وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بتواجد جميع اللاعبين وسيلعب النوارس في الزي الابيض وحارسه باللون الاسود الكامل بينما سيرتدي الرفاع البحريني القميص السمائي.

ويتصدر الرفاع فرق المجموعة الاولى برصيد ( 6 نقاط) من فوزين على اتحاد طنجة بهدفين مقابل لاشيء وهورسيد الصومالي بخمسة اهداف نظيفة وباتت حظوظه اوفر في الانتقال الى الدور الثاني، بينما يحتل اتحاد طنجة المرتبة الثانية بـ(3 نقاط) بالتساوي مع الزوراء ولكن مع فارق الاهداف لصالح الاول، بينما يأتي هورسيد الذي ودع المنافسة بشكل رسمي في المركز الاخير من دون رصيد، وتنص قوانين البطولة انه في حال تساوي اكثر من فريق بعدد النقاط يتم اللجوء الى فارق الاهداف لحسم المتأهل.

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