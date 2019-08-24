باسم عثمان - خياراتنا... وخياراتهم.... القضية الوطنية الفلسطينية و الوضع الراهن

2019/08/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #باسم_عثمان الحقيقة تقول بان الخلل الاساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية في مرحلة التحرر الوطني,هو في الانقلاب السياسي الذي قامت به السلطة الرسمية الفلسطينية على البرنامج الوطني الائتلافي لمنظمة التحرير لصالح برنامج اوسلو والتزاماته, ومنذ ذلك الوقت والاوضاع تتفاقم في الحالة الفلسطينية والكوارث تلحق بالقضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني.تحت وطأة اوسلو وفي ظل تداعياته نشهد تسارعا في تدهور اوضاع النظام السيا......

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