عادل العمري - التهميش والبروليتاريا الجديدة

2019/08/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_العمري فصل من كتاب "الثورة المستمرة" – قيد الإعدادما هو التهميش؟: ليس من السهل تحديد مفهوم "التهميش”، فهو يشمل فئات متعددة ومحاور كثيرة.كما أنه أنواع ودرجات متباينة، ويختلف معناه من بلد لآخر.فالأنجلوأمريكان عمومًا يركزون على الفقر كسبب للمعاناة المادية ومشاكل الأفراد، ويهتمون بتحديده بمستوى معين من الدخل.أما في أوروربا فهناك اهتمام بالفقر غير المالي، وبالإقصاء الاجتماعي[1].وفي إثيوبيا يعت......

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