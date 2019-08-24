2019/08/24 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. العراق يضيّف دورة الألعاب العربية 2021 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/24 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. العراق يضيّف دورة الألعاب العربية 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. العراق يضيّف دورة الألعاب العربية 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).