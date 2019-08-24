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ماكرون: رئيس البرازيل "يكذب"


ماكرون: رئيس البرازيل
2019/08/24 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- م- متابعة

رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الجمعة، على تصريحات للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، قائلا إن الأخير "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير

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