ماكرون: رئيس البرازيل

2019/08/24 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- م- متابعة

رد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الجمعة، على تصريحات للرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، قائلا إن الأخير "كذب" بشأن موقف بلاده من التغير

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