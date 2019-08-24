تعرف على سبب تسمية ضرس العقل بهذا الاسم

2019/08/24 | 00:35

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يسبب ضرس العقل في كثير من الحالات ألما عند نموه، ما يدفع البعض إلى التخلص منه بالخلع، لكن ما سبب تسمية ضرس العقل

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