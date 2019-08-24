2019/08/24 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WZKUo7_-oPo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفرات تكفل حق الرد لوزارة الصحة بخصوص حادثة اختفاء طفلة من المستشفى بعد ولاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفرات تكفل حق الرد لوزارة الصحة بخصوص حادثة اختفاء طفلة من المستشفى بعد ولاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).